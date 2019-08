Sulla pista del Mugello il motociclista gaetano Marsella centra il terzo posto e resta primo in classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In bella evidenza il motociclista gaetano Giuseppe Marsella nella quinta tappa del Trofeo Italiano Amatori 2019 nella Classe 1000 Base A. Sul circuito toscano del Mugello, che già lo vide protagonista con una bella vittoria nella precedente prova (non aveva mai vinto in Toscana dopo tanti secondi posti) il finanziere del Golfo, in sella alla sua Panigale V4, ha centrato un ottimo terzo posto. Un week-end non facile considerando che durante le prove sul bagnato, Marsella era stato protagonista di una scivolata, che oltre a leggere contusioni gli ha provocato seri danni alla sua Ducati V4. In breve tempo grazie al prezioso supporto del team Vlx51 e al lavoro di Maurizio e Luigi Lanisto, Guido Baldascino e Diego Castellucci, l’atleta gaetano era di nuovo operativo. «Sono molto contento – afferma il 41enne centauro - Siamo migliorati fisicamente e anche con lo stile di guida della moto. Quest’anno il livello è alto. La lotta è ancora dura in vista dell’ultima prova, ma siamo ormai al rush decisivo». Gran finale il 29 settembre sulla pista di Misano Adriatico, ma per il pilota pontino, leader della classifica generale con 860 punti (il siciliano Santo Isgrò è secondo a quota 700) il traguardo è ormai ad un passo.