Sull'auto oltre un chilogrammo di cocaina, giovane di Pomezia arrestato ad Aprilia

Un ragazzo è stato arrestato nel pomeriggio ad Aprilia per detenzione a fini di spaccio di droga , al termine di un servizio di controllo dei carabinieri. I militari del reparto territoriale stavano svolgendo normali servizi di controllo quando hanno notato un'auto di colore grigio che i residenti avevano segnalato come sospetta. A quel punto hanno deciso di intervenire e notato il nervosismo del conducente, hanno svolto un'approfondita perquisizione che ha portato al rinvenimento di oltre un chilogrammo di cocaina.



La droga era nascosta all'interno della fodera del sedile anteriore dell'auto. Il ragazzo, 28 anni, di Pomezia, incensurato, è stato arrestato e lo stupefacente posto sotto sequestro, insieme a un macchinario per confezionare la droga con il cellophane. Ultimo aggiornamento: 20:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA