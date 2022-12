Giovedì 1 Dicembre 2022, 09:38 - Ultimo aggiornamento: 09:52

Ha lasciato un biglietto di addio sul banco, poi ha aperto la finestra e si è lanciata nel vuoto. Una ragazzina di appena 12 anni è stata salvata dall'erba alta nel giardino della scuola media Corradini di Latina che ha attutito il colpo. Se l'impatto fosse avvenuto sul vicino marciapiede in cemento, le conseguenze sarebbero probabilmente state peggiori. La ragazza è stata immediatamente soccorsa dal 118 e poi trasferita in elicottero al Bambino Gesù di Roma, dove è ricoverata in condizioni serie ma fortunatamente non in pericolo di vita.

L'episodio è avvenuto intorno alle 10, durante la ricreazione. La polizia sta indagando per ricostruire l'esatta dinamica, le prime testimonianze non sembrano lasciare spazio a molti dubbi. La ragazza si trovava in aula, ma essendo l'ora della ricreazione molti suoi compagni erano fuori dalla classe. A un certo punto ha appoggiato il biglietto sul tavolo e si è lanciata dalla finestra. L'unica ad aver visto la terribile scena è una sua compagna di classe, in quel momento l'insegnante di italiano si trovava nell'aula ma era di spalle, sull'uscio della porta, e non avrebbe visto nulla.

Dopo l'impatto sul terreno e le urla della ragazza ferita, la scuola è piombata in un incubo. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, il 118 è arrivato in pochi minuti con un'autoambulanza prestando i primi soccorsi alla 12enne, nel frattempo è stata allertata l'eliambulanza che è atterrata nel parco accanto alla scuola. Intorno alle 11 la ragazzina, dopo essere stata stabilizzata dagli operatori sanitari, è stata portata in via in eliambulanza verso il Bambino Gesù dove è ricoverata con prognosi riservata e una serie di lesioni. La buona notizia è che la 12enne non risulta in pericolo di vita, anche se le ferite riportate sono consistenti e richiederanno un periodo di riabilitazione.

SCUOLA SOTTO CHOC



L'episodio ha naturalmente creato scompiglio all'interno della scuola media. La notizia è rimbalzata nelle chat dei genitori e in pochi minuti, non avendo notizie precise, molte mamme e papà hanno raggiunto l'istituto comprensivo per capire cosa fosse accaduto. La dirigenza ha avvisato i genitori della classe terza della ragazza ferita invitandoli a portare via i figli, in pochi minuti i ragazzi hanno lasciato la scuola, molti in lacrime per quanto accaduto.

In via Amaseno sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e della Volante guidati dalla dirigente Anna Tocci. La polizia è rimasta a lungo all'interno dell'edificio per ascoltare tutte le persone presenti, è stata acquisita la lettera di addio lasciata dalla ragazza che potrebbe contenere elementi utili per capire le motivazioni del gesto.

La giovane, seguita anche dai servizi sociali, ha una serie di problemi familiari sui quali sono in corso degli approfondimenti. Durante la mattinata di ieri è sembrata insofferente e, secondo il racconto dei compagni, ha detto più volte di avere caldo e per questo voleva aprire le finestre. Nessuno tuttavia sembra aver mai sospettato un disagio così grande da portare a un gesto estremo.

Del caso si sta occupando anche la Garante dell'Infanzia, Monica Sansoni, che ha attivato il servizio di sostegno. Una psicologa oggi incontrerà i ragazzi della scuola per affrontare in maniera adeguata il disagio emerso dopo il drammatico episodio di ieri.