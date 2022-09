Si impicca nella casa delle vacanze, la vittima è un uomo di 43 anni

Si è tolto la vita in un’abitazione del consorzio San Lorenzo, a Borgo Sabotino, un uomo di 43 anni residente a Frosinone. A fare la terribile scoperta sono stati i familiari preoccupati perché da qualche giorno non riuscivano a mettersi in contatto con lui.

Secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti sembra che l’uomo non soffrisse di crisi depressive e né tanto meno aveva mai mostrato comportamenti che potessero far sospettare un epilogo del genere.

I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La morte, secondo quanto emerso dall’ispezione cadaverica sarebbe avvenuta qualche ora prima dal ritrovamento. L'uomo si è impiccato. Gli agenti della polizia scientifica hanno effettuato tutti gli esami del caso.

La salma è stata riconsegnata ai familiari per la celebrazione dei funerali che si terranno giovedì mattina alle 12 presso la chiesa di Sant’Antonio a Frosinone.