Un uomo si è tolto la vita sparandosi con un'arma da fuoco - non è ancora chiaro se un fucile o una pistola - a Latina, in strada del Passo, tra Borgo Santa Maria e Borgo Sabotino. A dare l'allarme, secondo le prime informazioni, sono stati i familiari. Vano l'intervento dei sanitari dell'Ares 118 che hanno potuto solo constatare il decesso.



Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA