Privernum Collection, successo della mostra di Lisa Tibaldi Grassi: domani la chiusura

Ancora una volta la designer Lisa Tibaldi Grassi ha centrato l’obiettivo di proporre al pubblico, per un mese, il brand della “Privernum Collection” che sotto il tema “Intrecci di Storia” ha catalizzato l’attenzione dei cultori dell’arte antica e contemporanea, presso l’Auditorium dei Conversi nell’Abbazia di Fossanova.

Domani l’esposizione chiuderà i battenti ma il progetto innovativo nato appunto dall'artista, richiamandosi al sistema museale archeologico di Priverno, con i pregiati reperti esposti come i mosaici di epoca romana ed ellenica, è riuscita a ideare preziosi e colorati foulard, originali mascherine con gli gnomi che danzano sul Nilo, fibule, monili vari, fino a prodotti della macchia mediterranea come la “stramma”, l’erba viva lavorata dalle abili mani dell’artista, e tanto altro.

Si tratta insomma di una “mostra sensoriale, oltre che essere stata una esposizione emozionale” viene spiegato dagli amministratori che “si è inserita molto bene nel progetto creativo degli “Intrecci di storia” grazie appunto alla collaborazione con i musei privernati che con loro ricco patrimonio hanno ispirato l’artista all’utilizzo del bando della Regione (“L’impresa che fa cultura”) per mettere un campo il brand “Priverno Collection”. La partecipazione poi degli studenti locali che nell’occasione, sotto anche la supervisione della Tibaldi, hanno partecipato alle giornate di visita e studio mettendo in campo creazioni di oreficeria, pannelli di cotone dipinti a mano. Domani la mostra si chiude. Alle 10,30 presso l’Infermeria dei Conversi, nel borgo antico di Fossanova, anche un momento musicale “Sinetempore” con armonie in musica e arpa celtica con le artiste musicali Sira Sebastianelli e Giulia Bertinetti.