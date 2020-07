© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' partita con i consueti test la stagione di SuperLega della Top Volley Cisterna, quest'anno ancora più severi per via del Coronavirus che limita di molto le attività sportive. Gli atleti e lo staff della società sono stati presi in carico dal Centro di alta diagnostica di Cisterna del dottor Andrea Vaccari, presso il quale sono stati eseguiti i test sierologici per il Covid-19.«In pochissimo tempo - dice il dottor Vaccari - avranno tutte le risposte per poter iniziare gli allenamenti in totale sicurezza. Dagli esiti dei test capiremo se e chi è stato a contatto con il virus in passato o se è infetto in questo momento. Chi sarà igg positivo, speriamo di no, verrà gestito con la massima privacy prevista per questo tipo di situazioni al centro Covid di Latina». Nel pomeriggio gli atleti si sono ritrovati presso il centro Stema Fisiolab di Latina dove tecnici e staff medico li hanno sottoposti ai rituali esami di valutazione funzionale.«Mi sembra che siano tutti in buone condizioni fisiche - chiarisce il tecnico Lorenzo Tubertini - e questo dovrebbe agevolarci. Sulla base dei risultati dei test cominceremo in settimana a lavorare sul fisico con esercizi personalizzati perché sarà molto importante portare tutti allo stesso livello, affiancando gradualmente gli allenamenti di tecnica».Nel centro Stema gli atleti della nuova squadra si ritrovano o si incontrano, alcuni per la prima volta. Mascherine sul volto si sottopongono alle severe prove. Tra i primi il capitano Daniele Sottile e l'opposto Giulio Sabbi, al rientro dopo due anni all'estero: «Due anni lunghi, pesanti. In più ho dovuto vivere in Cina l'impatto con il Coronavirus, un lockdown abbastanza duro in un mini appartamento con una bambina piccola. In Italia ancora quarantena, ma in condizioni molto più agevoli. Ho accettato di venire a Cisterna perché mi è piaciuto il progetto che Candido Grande mi aveva sottoposto e anche poter giocare nella mia regione (Sabbi è di Zagarolo). Sono molto motivato, credo che sia stata allestita una squadra ambiziosa. Poi, come si dice, i proclami li porta via il vento e sarà il campo a parlare».Mimmo Cavaccini, il libero che ha conquistato con le sue acrobazie e la sua simpatia il pubblico del palazzetto è in formissima. «Siamo pronti a ripartire - dice - sono molto carico e non vedo l'ora di poter tornare al palazzetto, spero davanti al nostro pubblico». A supervisionare i test lo staff medico della Top guidata dal dottor Amedeo Verri, alla sua ventunesima stagione con la società. Con lui l'ortopedico Gianluca Martini, i fisioterapisti saranno Elio Paolini, Valeria Diviziani e il nuovo arrivo Erasmo Galeno, confermato il podologo Alessandro Russo, mentre cambia l'osteopata è Mirko Carnevale. «Da un punto di vista medico e psicologico possiamo dire che stanno tutti bene - spiega il dottor Verri - nostro compito sarà quello di tenerli al massimo della salute e dell'efficienza fisica per avere sempre tutta la rosa al completo. «Dopo una lunga inattività agonistica - aggiunge il dottor Gianluca Martini - c'è sempre il rischio di infortuni di tipo muscolo-tendineo. Noi dovremo cercare evitarli con un'opera di prevenzione».Le squadre della Superlega sono state formate, le iscrizioni si chiuderanno il 15 luglio mentre il 24 a fine mercato (virtuale) saranno resi noti i calendari di un campionato che dovrebbe partire il 13 settembre. Partirà, presidente? «Questa è una stagione tutta da scoprire - dice Gianrio Falivene - Probabilmente sarà consentito un numero limitato di spettatori, ma è tutto da decidere. Ma se dovessero precludere l'ingresso al pubblico, l'avvio del campionato slitterà».La grossa novità è anche il trasferimento della squadra a Cisterna. «Un trasloco che era nelle cose - dice ancora Falivene - C'è molta attesa e curiosità nella comunità della cittadina che ha accolto gli atleti con entusiasmo. Prossimo passo il trasloco degli uffici societari, appena troveremo spazi adatti».