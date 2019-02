Maturità 2019, studenti in piazza a Latina contro la riforma dell'esame

Studenti in piazza anche a Latina contro la riforma della maturità. Le novità introdotte dal Miur, colpevole anche di averle comunicate ad anno scolastico ormai iniziato non convincono i ragazzi che ieri hanno sfilato per le vie di molte città d'Italia, non ha fatto eccezione il capoluogo pontino. Gli studenti di diverse scuole superiori hanno manifestato in centro città, si sono fermati in piazza del Popolo e hanno mostrato i loro cartelli: "contro i tagli e contro la nuova maturità bocciamo il governo". E ancora, chiedono "scuole sicure, quelle che non crollano". Ultimo aggiornamento: 12:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA