Studentessa investita in via degli Aranci ad Aprilia, trasferita all'Ospedale dei Castelli

Una studentessa di 16 anni è stata investita questa mattina in pieno centro ad Aprilia. La ragazza era diretta a scuola, erano circa le 8.00, quando è stata colpita da una Fiat che procedeva lungo via degli Aranci. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'ottica Rallo. Il traffico ha subito disagi. La giovane rimasta ferita è stata soccorsa dal 118 e trasferita all'Ospedale dei Castelli, dato che il pronto soccorso di Aprilia è ancora chiuso per l'emergenza covid19. Sul posto per i rilievi la polizia locale. Da chiarire la dinamica.

