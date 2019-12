Studentessa di Gaeta precipita dal terzo piano a Bologna: salvata dal parabrezza di un'auto

Ultimo aggiornamento: 12:13

Una studentessa universitaria di Gaeta. A.P., di 22 anni, è stata ricoverata all'Ospedale Maggiore di Bologna in seguito ad una caduta accidentale dal terzo piano del suo appartamento nel capoluogo emiliano. Un volo di oltre una decina di metri, che per fortuna non ha avuto esiti drammatici perché la ragazza è finita sopra una Fiat Panda parcheggiata nella strada sottostante, via Alessandrini, nel centro storico. Il parabrezza dell'auto ha attutito il colpo e la ragazza se l'è cavata con fratture in varie parti del corpo.La studentessa gaetana era in compagnia di un ragazzo, nel suo appartamento. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, intervenuti insieme con gli operatori sanitari del 118, la ragazza stava scherzando con l'amico. Dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo si è seduta incautamente sul davanzale e, forse per lo stato di ebbrezza, ha perso l'equilibrio precipitando dal terzo piano, sotto lo sguardo attonito dell'amico che ha chiamato subito i soccorsi. Gli accertamenti successivi eseguiti dai carabinieri hanno permesso di chiarire che si è trattato di una caduta accidentale. I familiari hanno raggiunto subito l'ospedale di Bologna, dove fortunatamente la ragazza ha potuto raccontare la sua disavventura che, senza la presenza provvidenziale della Panda, avrebbe potuto avere un epilogo drammatico.