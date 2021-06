Sono seguiti altri tentativi di rianimazione per risvegliare Giorgio Ciccolella, il 19enne di Penitro che martedì sera all'incrocio di Piazza Rotelli a Scauri è stato protagonista di un drammatico incidente, scontrandosi mentre era in sella al proprio scooter con una Renault Clio condotta da un impiegato di 61 anni. I medici dell'Ospedale San Camillo di Roma, dove è stato trasferito il giovane con un'eliambulanza, hanno fatto il possibile, ma non hanno potuto far altro che dichiarare nella giornata di mercoledì la sopraggiunta morte cerebrale. La Procura della Repubblica di Cassino soltanto in serata ha ricevuto il referto e ha restituito la salma alla famiglia che ha dato l'assenso per la donazione degli organi, in seguito sarà fissata la data dei funerali.

I carabinieri della Compagnia di Formia, diretti dal capitano Michele Pascale, stanno procedendo con gli accertamenti sull'incidente, hanno acquisito le registrazioni degli impianti di videosorveglianza del Comune di Minturno per mezzo delle quali sperano di chiarire meglio la dinamica. Secondo una prima ricostruzione, il 19enne stava procedendo con il suo scooter sulla Via Appia in direzione Formia. Tornava a casa dopo aver partecipato alla giornata Alberti's got talent al liceo scientifico Leon Battista Alberto di Marina di Minturno, che lui stesso ha frequentato prima di approdare al Conservatorio Musicale di Milano. Grande, infatti, la sua passione per la musica al punto da fargli scegliere quell'indirizzo di studi. All'altezza di Piazza Rotelli è stato travolto dalla Clio condotta da un 61enne di Napoli ma residente in Sardegna, proveniente dalla corsia opposta e che ha svoltato a sinistra in direzione Minturno. Un impatto devastante che ha sbalzato il giovane per diversi metri atterrando vicino a un marciapiede e sbattendo violentemente la testa nonostante indossasse il casco. Poi la corsa disperata al San Camillo, in Rianimazione.

I carabinieri hanno richiesto gli esami tossicologici sia sul corpo del giovane che per il conducente dell'auto. Per quest'ultimo nelle prossime ore potrebbe cambiare la sua posizione, con l'apertura da parte della Procura di un fascicolo per omicidio colposo. Tanti i messaggi di cordoglio sui social, anche dagli studenti del Liceo Alberti, sgomenti.

