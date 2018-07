Straniero morto ad Aprilia, gli aggressori sono una guardia giurata e un autista

Gli autori dell’aggressione di ieri notte ad Aprilia in seguito alla quale è morto un uomo sono una guardia giurata e un autista. Entrambi vivono ad Aprilia. Sono in corso accertamenti per ricostruìre l’esatta dinamica dei fatti e le cause della morte del quarantenne nordafricano che è stato inseguito perché sospettavano fosse un ladro.

Luned├Č 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA