Stranieri continuavano a percepire assegno sociale: scoperta maxi frode, 36 denunce

Avevano lasciato l'Italia ma continuavano a percepire indebitamente l'assegno sociale. La Guardia di Finanza del comando provinciale di Latina, coordinata dal colonnello Miche Bosco, ha scoperto una frode da 340.000 euro ai danni dello Stato.Le operazioni, condotte dai finanzieri della Brigata di Sabaudia, hanno fatto emergere la posizione irregolare di 36 soggetti di diverse nazionalità che hanno beneficiato dell’assegno sociale, pur non essendo da tempo più residenti nel territorio nazionale, fruendo della normativa che prevede l’erogazione di un contributo, pari a 453 euro per 13 mensilità, a soggetti extracomunitari che abbiano compiuto i 66 anni e 7 mesi di età e siano, soprattutto, residenti o siano muniti di permesso di soggiorno, in via continuativa da almeno 10 anni, sul territorio nazionale.Le indagini hanno quindi portato alla revoca delle prestazioni assistenziali, con un risparmio annuo sul Bilancio dello Stato di circa 150mila euro, nonché alla segnalazione all’anagrafe dei Comuni di residenza per la cancellazione dalle rispettive liste della popolazione residente. Nel contempo è stata inoltrata comunicazione alla Asl per la cessazione dell’assistenza dei medici di base a loro volta destinatari di un importo annuo per erogazioni degli assegni a carico del servizio sanitario non dovuto.Per dieci persone che hanno percepito somme superiori ai 4.000 euro è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Latina per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e nei loro confronti è stato eseguito un sequestro di somme giacenti sui conti correnti per oltre 60.000 euro.Ad altri 26 soggetti, percettori di somme di importo inferiore, sono stati invece irrogate sanzioni amministrative per oltre 120mila euro.