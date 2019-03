Incidente con la moto sull'Appia: muore un ragazzo di 21 anni. A Fondi ciclista ucciso da un Tir

LEGGI ANCHE

Due morti in diversi incidenti stradali, avvenuti a Fondi e Pontinia. Nel primo caso ha perso la vita un uomo di 54 anni che era in bicicletta ed è stato travolto da un Tir. L'episodio si è verificato in mattinata. E' intervenuta l'eliambulanza che ha trasportato l'uomo al "Santa Maria Goretti", dove purtroppo è spirato. Fatale la violenta botta presa alla testa cadendo.Un morto anche nel pomeriggio, all'incrocio della Migliara 53, per uno scontro tra una moto e un auto. Il centauro, un ragazzo di 21 anni di Artena, ha perso la vita, il ferito è stato trasferito in gravi condizioni al San Camillo di Roma con l'eliambulanza.L'Anas rende noto che a causa dell'incidente la strada statale 7 “Appia” «è temporaneamente chiusa al traffico all’altezza del km 87,800, nel comune di Pontinia, in provincia di Latina. La circolazione è indirizzata su Via Migliara 52 e Via Migliara 54».Una settimana nera per la provincia di Latina, con quelli di oggi salgono a cinque i decessi dopo quelli di mercoledì sulla Migliara 47 e venerdì sull'Appia