Mobilità e infrastrutture, incontro del "tavolo tecnico" in Prefettura a Latina

E' stato convocato per questa mattina - venerdì 2 ottobre - in prefettura a Latina il tavolo tecnico su mobilità e infrastrutture. Interverranno i rappresentanti di Regione Lazio, Provincia di Latina, Comando provinciale Carabinieri, Comando provinciale Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Anas e Astral.



Si tratta della prima riunione del tavolo voluto dal prefetto, Maurizio Falco, alla quale prenderanno parte anche il questore, il sindaco di Latina e quello di Formia per le tematiche da trattare. La situazione delle strade in provincia è particolarmente problematica, a questo si unisce un tasso di incidenti molto elevato e le difficoltà a realizzare o ammodernare le infrastrutture dedicate alla mobilità



Al termine dell'incontro, alle 13, il prefetto terrà una conferenza stampa.

