La Meta batte Grottaferrata (90-57) e conquista la promozione in B. Prima volta per un club di Formia

Dopo aver vinto soffrendo (72-74) sul parquet della favorita Grottaferrata gara-1 dei play-off per salire nella serie B del basket maschile, nessuno si attendeva da gara-2 una passeggiata di salute. Invece la Meta Formia ha chiuso quasi in surplace i giochi, strapazzando i criptensi con un esagerato 90-57 al termine di un match mai in discussione.In un PalaFabiani stracolmo di tifosi i fotrmiani hanno giovcato la partita perfetta, infliggendo 33 punti di scarto al Grottaferrata, la squadra che aveva dominato la regular seson con 26 vittorie in 30 gare, imbattuta in casa da oltre un anno. La Meta, allenata da Gianni Di Rocco, in 4 giorni ha sgretolato tutte le certezze dei rivali, vincendo prima in casa loro e poi concedendo il bis tra le mura amiche. Per un team di Formia sarà la prima volta nella terza serie nazionale, un traguardo che premia una piazza dove il basket prospera da oltre mezzo secolo.