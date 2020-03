Confcommercio e Federalberghi Latina: stop a eventi e meeting

Ultimo aggiornamento: 17:40

Confcommercio e Federalberghi di Latina richiamano l'attenzione sulle indicazioni del Governo e della Prefettura in merito alle iniziative da sospendere per l'emergenza Coronavirus e alle norme igieniche da seguire.In una nota le associazioni ricordano che «sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale».Stop anche a manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.Lo sport e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione relativa alle norme igieniche e alla distanza di sicurezza.Confcommercio e Federalberghi Latina intendono così promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie, così come previste dal decreto del Governo.