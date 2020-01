Stop al ritiro di carta e cartone a Latina, Abc cerca una soluzione alternativa

Stop al ritiro di carta e cartoni a Latina fino «all’individuazione di soluzioni idonee». Lo fa sapere il Comune, dopo la comunicazione arrivata dalla "Azienda per i beni comuni" (Abc) di Latina che ha reso noto l’improvviso blocco dei conferimenti da parte dalla piattaforma Comieco.



Da domani, 4 gennaio, il servizio sarà interrotto. «Gli utenti sono invitati a non conferire i rifiuti in carta e cartone sino alla riattivazione del calendario di ritiro. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero verde di Abc 800.75.14.63 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17». © RIPRODUZIONE RISERVATA