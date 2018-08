Stava annegando, ragazzo salvato a Sabaudia e trasferito in ospedale: è grave

Un ragazzo di 23 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina, dov'è stato trasferito in serata dopo essere stato soccorso in mare a Sabaudia con una sindrome da annegamento.



Il giovane stava facendo il bagno nel tratto di spiaggia libera tra "Saporetti" e Torre Paola quando ha avuto dei problemi. Ad accorgersi che stava annaspando sono stati altri bagnanti che hanno immediatamente dato l'allarme. Il ragazzo è stato portato a terra ed è stato chiamato il 118. Dalla centrale hanno fornito le prime indicazioni sulle manovre di rianimazione, mentre poco dopo sono arrivate l'ambulanza da Sabaudia e l'auto medica da Terracina, dato che l'elicottero era impegnato in altro servizio.



Il ragazzo è stato trasferito in ospedale con il codice rosso, il più grave.

