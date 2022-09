Venerdì 2 Settembre 2022, 12:05 - Ultimo aggiornamento: 12:06

Due giorni al voto: oggi si terranno gli eventi di chiusura della campagna elettorale per la rinnovazione delle amministrative di Latina nelle 22 sezioni i cui risultati furono annullati dalla sentenza del Tar. Al voto saranno chiamati poco meno di 22mila elettori, ma centrale sarà capire, domenica, dalle 7 alle 23, l'affluenza al voto. Lo scrutinio inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi, quindi intorno alle 23.30-24 di domenica, ma potrebbe non essere un'operazione breve, considerando anche che la somma delle preferenze dei candidati sindaco, e dei candidati consiglieri comunali per la composizione del Consiglio, dovrà essere fatta applicando i risultati delle 22 sezioni al voto a quelli di un anno fa delle 94 sezioni non toccate dalle sentenze.

I NUMERI

Lo scenario composto dalle sentenze del Tar e del CdS è relativo solo al primo turno, non essendo stato previsto un turno di ballottaggio. In questo caso, o Vincenzo Zaccheo riesce a colmare i 1.071 voti che il 4 ottobre scorso gli sono mancati per arrivare al 50%+1 al primo turno, oppure viene confermata la vittoria di Damiano Coletta. È bene ricordare ancora una volta un punto: i voti delle 22 sezioni contestate sono stati annullati, si riparte da zero, quindi Zaccheo deve riottenere quelli di un anno fa nelle 22 sezioni e aggiungere i 1.071. Quei voti sono stati infatti azzerati a tutti i contendenti, candidati sindaco e candidati consiglieri comunali.

L'ordine segue quello di arrivo: ad avere perso di più, con l'azzeramento delle 22 sezioni, è stato Zaccheo, che in quei seggi aveva preso 6.083 preferenze su un totale di 30.433 (totale di tutti i voti pari al 48,30%): fermo restando che il calcolo tiene conto di vari fattori, semplificando si potrebbe dire che i voti azzerati, sommati alle 1.071, danno un totale, per essere eletto al primo turno, di 7.154 preferenze. Ma quanto hanno perso gli altri candidati sindaco in quelle 22 sezioni? Coletta ne aveva ottenuto un totale di 4.103 preferenze, su un totale di 22.469, pari al 35,66%; Annalisa Muzio 575, su un totale di 3.219 (5,11%); Gianluca Bono 396 su 2.069 (3,28%); Antonio Bottoni 369 su 2.096 (3,33%); Nicoletta Zuliani 373 su 1.994 (3,16%); Sergio Sciaudone 68 su 414 (0,66%); Andrea Ambrosetti 38 su 224 (0,36%); Giuseppe Mancino 26 su 94 totali (0,15%). Un discorso a parte meritano i due candidati sindaco eletti consiglieri: la prima è la Muzio, chiamata a ripetere la performance, come anche Gianluca Bono, entrato in Consiglio anche in virtù dell'apparentamento al ballottaggio con Coletta.

In quelle 22 sezioni, le quattro liste di Damiano Coletta hanno lasciato 3.596 voti, mentre le sette di Zaccheo 6.227 preferenze. Voti che ora i candidati si stanno contendendo in campagna elettorale.

L'AFFLUENZA

Un elemento centrale sarà l'affluenza alle urne. Notoriamente la ripetizione di elezioni non attira molti elettori, rischiando di abbassare i numeri. Il 3 e 4 ottobre scorsi fu del 61%, ma il timore dei partiti è che domenica possa abbassarsi e non di poco.

CHIUSURE

Oggi intanto è l'ultimo giorno di campagna elettorale. Eventi che si svolgeranno, in particolare per Coletta e per Zaccheo. Il primo, chiuderà la campagna alle ore 18, presso il giardino della biblioteca comunale di Latina Scalo, con accanto i candidati consiglieri comunali delle sue liste. Il secondo prenderà parte a diversi eventi dei partiti della sua coalizione: alle 19.30 circa sarà all'hotel Tirreno alla manifestazione di Forza Italia con Maurizio Gasparri, Antonio Tajani, Claudio Fazzone e Alessandro Calvi; poi si sposterà all'Hotel Fogliano all'evento di Fratelli d'Italia e infine raggiungerà Borgo Carso per l'evento della Lega al Ritrovo con Claudio Durigon, Matteo Adinolfi, Orlando Tripodi e Nicola Ottaviani.