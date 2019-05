Startup, opportunità e valutazioni. Ne discutono i commercialisti di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un incontro dedicato alle "startup". L'ha organizzato l'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Latina per martedì 28 maggio a partire dalle 15 presso l’aula magna della facoltà di Economia a Latina.Si affronterà il tema da vari punti di vista cercando di chiarire le idee sui diversi aspetti che influenzano il valore percepito dagli interlocutori che si trovano a dover decidere se finanziare o meno una iniziativa sul nascere, si parlerà di quali siano gli approcci e i metodi utilizzati dagli investitori che rischiano insieme ai promotori delle iniziative economiche innovative.Modererà l’evento Jacopo Maria Di Pinto, componente della commissione valutazione d’azienda e interverranno come relatori: Emilio Gianfelice, coordinatore della commissione valutazione d’azienda, sull’inquadramento tecnico e sullo sviluppo del fenomeno delle startup innovative in Italia; Simone Festuccia, docente in business administration, sui metodi di valutazione tradizionali e sulle applicazioni specifiche rispetto alle startup innovative; Giulio Martini, componente della commissione valutazione d’azienda e manager in Pwc deals, sui criteri di valutazione in fase di quotazione sul mercato dei capitali; Maurizio Carmignani, advisor su progetti innovativi, che affronterà il tema di come può finanziarsi una startup innovativa e Giampaolo Olivetti, amministratore delegato, in qualità di imprenditore che ha investito in startup innovative.