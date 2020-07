© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀCinque livelli di aderenza a standard di qualità e altrettanti colori, dal verde scuro che significa valutazione molto alta al rosso che equivale al molto basso. In mezzo - e soprattutto all'interno - i dati dell'attività ospedaliera racchiusi nel rapporto Prevale. Si tratta dei volumi di prestazioni, dei tempi di attesa per un intervento, della mortalità dopo un certo numero di giorni per determinate patologie, dei casi di ritorno, della percentuale di cesarei e via discorrendo.Indicatori che spiegano se e come le attività dei vari ospedali hanno rispettato gli standard previsti dalle linee guida e che vengono sintetizzati in grafici per ciascuna struttura, appunto con i colori a distinguere le aree di Prevale. Vale a dire cardiocircolatorio, gravidanza e parto, urogenitale, sistema nervoso, apparato respiratorio, sistema osteomuscolare, chirurgia generale e oncologica.«A Latina - è la nota diffuda dalla Regione Lazio - il 65% dell'attività è valutata di buona e media qualità. Si mantiene una buona qualità per quanto riguarda l'assistenza al parto e nell'area chirurgica generale e oncologica. Permane la criticità per quanto riguarda la tempestività della chirurgia per le fratture di femore». Per uest'ultima si deve intervenire - per esempio - entro 48 ore. Ma vediamo nel dettaglio come va in tutte le strutture, pubbliche, private e private accreditate. Il Santa Maria Goretti di Latina ha un livello alto per gravidanza e parto, chirurgia generale e oncologica, medio per l'apparato cardiocircolatorio, basso per l'osteomuscolare, molto basso per urogenitale e nervosoAl Fiorini di Terracina livello medio per il sistema cardiocircolatorio e la chirurgia generale, basso per quello respiratorio, molto basso per l'osteomuscolare, il nervoso e l'urogenitale. Non disponibili i dati della chirurgia oncologica. Livello basso al San Giovanni di Dio di Fondi per gravidanza e parto e cardiocircolatorio. Al Dono Svizzero di Formia livello alto per la chirurgia generale e quella oncologica, medio per il sistema cardiocircolatorio e l'osteomuscolare, basso per l'urogenitale, molto basso per gravidanza e parto, sistema nervoso e respiratorio.Livello molto alto per la chirurgia alla clinica San Marco di Latina, ma di contro c'è il colore rosso per l'urogenitale e la chirurgia oncologica. Colore verde intenso e quindi livello molto alto per l'Icot, nel settore osteomuscolare che è l'unico preso in considerazione. Alla Città di Aprilia stesso livello per l'osteomuscolare, livello basso per gravidanza e parto e sistema cardiocircolatorio, molto basso per la chirurgia generale. Alla Casa del sole di Formia, infine, livello molto alto per la chirurgia e il sistema respiratorio, medio per l'osteomuscolare, basso per il cardiocircolatorio. Non disponibili i dati sulla chirurgia oncologica. Va detto che il report 2020 si basa su numeri dell'anno precedente e riguarda l'aderenza o meno agli standard, non le capacità professionali di ciascun operatore.