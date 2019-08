Stanco di aspettare, minaccia un infermiere: nuova aggressione al "Goretti" di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova aggressione all'ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina, dove un paziente ha dato in escandescenza a Oculistica ed è stato chiesto l’intervento prima della sorveglianza interna e quindi dei carabinieri.L’uomo - nel pomeriggio di ieri - era in attesa di essere visitato, dopo essere passato dal pronto soccorso, e ha inveito contro un infermiere, spintonandolo e minacciandolo. Era stanco di aspettare e sosteneva di essere stato “superato” da altri. Alla fine è tornata la calma ma purtroppo il clima che si respira negli ospedali non è dei migliori. Lo confermano i diversi episodi accaduti di recente in provincia di Latina, uno anche ieri mattina a Sezze.Vane, finora, le richieste di intervento degli operatori sanitari.