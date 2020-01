Stalking e revenge porn: 52enne arrestato dalla squadra mobile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva intrapreso una relazione extraconiugale ma quando ha deciso di interrompere il rapporto l'uomo l'ha minacciata di diffondere le loro immagini intime. Agli arresti è finito G.T 52enne, ritenuto responsabile di stalking e revenge porn. La donna, in sede di denuncia, ha raccontato di averlo incontrato in alcune circostanze ma di aver presto deciso di interrompere la relazione. Di fronte a questa decisione il 52enne ha iniziato a minacciarla di rendere noto il loro rapporto alla sua famiglia e al marito, costringendola a incontrarlo almeno altre sette volte.L'uomo ha contatto telefonicamente e attraverso messaggi il marito e i figli della vittima e quanto gli investigatori della squadra mobile lo hanno perquisito hanno trovato nel suo cellulare le immagini della donna a seno nudo. Dagli accertamenti è emerso che G.T. era già stato arrestato per atti persecutori e sottoposto al divieto di avvicinamento al coniuge. Al termine delle formalità di rito è stato arrestato e condotto nella casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria.