Stalking nei confronti della moglie e aggressione al figlio: arrestato

Un uomo di 43 anni è stato arrestato da personale della Polizia di Stato del commissariato di Fondi. Deve rispondere di di maltrattamenti in famiglia, nei confronti della moglie e del figlio minore. Gli agenti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina.



L’uomo, per fatti analoghi, nel mese di ottobre era già stato allontanato dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi alla moglie e di comunicare in qualsiasi modo con la stessa. Nonostante il provvedimento, però, il 25 novembre è tornato a casa e dopo un battibecco ha tentato di aggredire anche il figlio, intervenuto a difesa della madre.



Da qui la richiesta di aggravamento della misura e l'ordinanza eseguita oggi. L'uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Latina. © RIPRODUZIONE RISERVATA