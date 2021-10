Stalking nei confronti della ex nonostante una nuova compagna: arrestato

Sabato 23 Ottobre 2021, 13:30

Il personale del commissariato di Polizia di Formia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cassino, a carico di un 36enne del posto, responsabile di continue violenze e minacce nei confronti della moglie.

APPROFONDIMENTI LATINA PAY Stalking e violenze due provvedimenti della Procura

L’uomo, seppur separato dalla coniuge e con una nuova “compagna” convivente, negli ultimi tempi si era reso responsabile, in più occasioni, di maltrattamenti e percosse nei confronti della ex moglie, spesso anche in presenza dei loto figli minori.

Tali fatti, accertati dai poliziotti del commissariato di Formia, erano stati riferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, che, accogliendo le istanze della Polizia, ha richiesto il provvedimento restrittivo a carico dell’uomo.