Stalking nei confronti della compagna, arrestato esponente di mafia

I carabinieri della Stazione di Latina hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare Silvio Guerrera, 48 anni, originario della provincia di Palermo e noto alle forze dell'ordine anche per il coinvolgimento in clan mafiosi, ritenuto responsabile di atti persecutori, violenza sessuale, porto abusivo d'arma da fuoco e furto con strappo ai danni di una donna 44 enne di origini marocchine, residente a Latina.



L'arresto è avvenuto al termine di specifiche indagini dei carabinieri della compagnia di Latina. L'uomo si trovava domiciliato nel territorio pontino perché aveva avviato un programma di collaborazione con la giustizia, ora è associato in carcere. © RIPRODUZIONE RISERVATA