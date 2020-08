Stalking, fenomeno inarrestabile: un arresto e due divieti di avvicinamento

Arrestato un 35enne in esecuzione di un’ordinanza cautelare emanata dal gip del Tribunale di Latina che ha evidenziato la sua «estrema pericolosità e la concreta possibilità di reiterazione di episodi di violenza di cui aveva già dato prova picchiando e maltrattando la compagna». La donna è stata colpita con schiaffi e pugni anche davanti a testimoni. Grazie anche alla rete di assistenza predisposta da un centro antiviolenza e supportata dalle poliziotte di Terracina, la donna ha trovato la forza di lasciare l’abitazione che condivideva con l’uomo. Ma i problemi non sono finiti, l’uomo ha iniziato una vera e propria persecuzione nei suoi confronti, pedinandola sino al posto di lavoro. «L’ex fidanzato - spiega la Questura di Latina - è arrivato anche a minacciare coloro che avessero sostenuto la malcapitata vittima». In una occasione aveva seguito e minacciato con un cric una collega di lavoro della donna, costringendo tutti i presenti a barricarsi in un’attività commerciale per evitare conseguenze peggiori, scongiurate anche grazie all’arrivo di una volante del Commissariato.

Un’altra vicenda ha riguardato una giovane coppia di San Felice Circeo, con il ragazzo che non si rassegnava alla fine della storia sentimentale, iniziando a tormentare la sua ex e la madre di lei, tempestandole a tutte le ore del giorno con messaggi e telefonate. A Sonnino un uomo al termine di una convivenza aveva cominciato a seguire la sua ex anche nei pressi dell’abitazione. Per questi due casi sono stati emessi divieti di avvicinamento.

