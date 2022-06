Stalking all'ex moglie, i poliziotti si fingono clienti e arrestano un 41enne

Un 41enne di Terracina è stato arrestato per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie: a costargli le manette, scattate in flagranza di reato, l’ultima di una lunga serie di irruzioni presso l’attività commerciale in cui la malcapitata lavora.

L’uomo era andato a cercarla a più riprese, tanto da costringerla a nascondersi. Fino a quando la vittima non ha deciso di allertare gli agenti del Commissariato diretto dal vicequestore Irene Di Emidio, che per poter cogliere sul fatto lo stalker hanno predisposto un servizio di appostamento in abiti civili, confondendosi tra i clienti dell’attività in questione.

La svolta venerdì mattina, quando il 41enne si è reso protagonista dell’ennesima incursione. Prima ha bloccato la macchina della donna parcheggiando la sua in modo da impedirne ogni possibilità di fuga, poi è entrato nel locale commerciale cercando di contattarla telefonicamente. Non poteva immaginare che avrebbe trovato gli agenti, pronti a trarlo in arresto.

A margine, col supporto della polizia stradale è stato tra l’altro appurato come il 41enne fosse in stato di ebbrezza, circostanza che ha portato al sequestro dell’autovettura e a un deferimento con separata informativa.

“L’epilogo, svoltosi all’interno dell’attività lavorativa della vittima, va correlato anche con quanto avvenuto nel corso della notte precedente, quando la donna aveva chiesto l’intervento della polizia avendo notato l’autovettura dell'ex marito in prossimità della propria abitazione”, sottolineano dalla Questura. “Gli agenti del Commissariato di Terracina avevano effettuavano un controllo ad esito del quale effettivamente rivenivano l’uomo all’interno del seminterrato dell’abitazione, nascosto al buio nell’intercapedine adibita a ripostiglio”. L’arrestato si trova ristretto ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.