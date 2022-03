Stalking alla ex fidanzata, scatta l'ammonimento del questore

Il questore di Latina, Michele Spina, ha emesso un ammonimento per stalking nei confronti di un uomo di 32 anni, residente nel capoluogo. La vicenda scaturisce dalla denuncia presentata dall’ex fidanzata alla Polizia, nella quale raccontava che dalla fine della relazione con l'uomo - avvenuta nel mese di agosto 2021 - lui per motivi di gelosia, aveva iniziato a porre in essere comportamenti ossessivi e di violenza verbale e psicologica nei suoi confronti.

L'uomo era arrivato persino a pedinare la ex e a inviarle decine di messaggi, oltre a numerose chiamate telefoniche e scenate di gelosia anche alla presenza di amici e conoscenti. Al termine dell'istruttoria eseguita dal personale della divisione anticrimine, il questore ha emesso la misura di prevenzione dell’ammonimento nei confronti dello stalker.