Stalking alla ex e minacce al nuovo compagno, uomo arrestato dalla polizia

Era arrivato a casa dell'ex compagna con tre connazionali e armati di bastoni volevano picchiare l'uomo che adesso vive con la donna. L'intervento della polizia ha evitato il peggio e consentito l'arresto di un cittadino originario della Romania, accusato di stalking.All'arrivo della polizia a Borgo Piave i complici si sono allontanati (ma due sono stati fermati e identificati), mentre lui - con in mano un bastone e una bottiglia di vetro rotta - urlava «adesso vi faccio vedere chi sono, vi meno, qui faccio come mi pare»La compagna dell'uomo minacciato, romena anche lei, 43 anni, raccontava agli agenti che il suo ex compagno - nel frattempo bloccato dalla polizia - da mesi le rendeva la vita impossibile con minacce di morte e atti persecutori. La donna riferiva di essere stata più volte picchiata dal suo ex quando conviveva con lui e aveva deciso alcuni mesi fa di interrompere la relazione. Da quel momento, però, subiva minacce di morte e atti persecutori, temendo per la sua incolumità e per quella del proprio figlio.L'uomo fermato, 29 anni, è stato associato con l'accusa di stalking alla casa circondariale di Latina, come disposto dal magistrato di turno Antonio Sgarrella.