Giovedì 30 Maggio 2024, 08:55

Il Terracina Calcio è stato ricevuto in Comune per un incontro con l’assessore allo sport Alessandra Feudi, che ha espresso il sostegno del Comune alla squadra, ora impegnata nel percorso verso la Serie D. L'amministrazione comunale ribadisce il suo impegno nel sostenere il Terracina Calcio e nel migliorare le infrastrutture sportive della città, in modo da creare un ambiente sempre più sicuro e accogliente per atleti e tifosi.

Nel corso della seduta della commissione comunale di vigilanza locali pubblico spettacolo del 24 maggio, è stata prorogata l’agibilità dello stadio comunale Mario Colavolpe fino al 30 settembre 2025. Questa decisione rappresenta un passo cruciale per garantire una maggiore fruizione dell’impianto sportivo da parte della collettività, aumentando la capienza a 1.999 persone e migliorando le condizioni di sicurezza in conformità con la normativa vigente.

Lo scorso anno, a maggio, l’amministrazione ha avviato il processo per l’affidamento in gestione del complesso sportivo Colavolpe e l'annesso San Martino B. Con una determinazione dirigenziale a luglio e una successiva integrazione a novembre, è stata avviata una procedura negoziata tramite manifestazione di interesse, pubblicando l'avviso esplorativo. A marzo scorso, un'ulteriore determinazione dirigenziale ha approvato il capitolato speciale, il Piano economico e finanziario e il Quadro economico, per procedere con la gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tra i lavori previsti a carico dell'amministrazione per il 2024, c'è la realizzazione della rete idrica e fognante di San Martino, con un investimento di 340.000 euro. Nel biennio 2025/2026, saranno inoltre eseguiti i lavori di ristrutturazione dello stadio San Martino per un importo totale di 1.870.000 euro, che includeranno l'adeguamento degli spogliatoi secondo le disposizioni tecniche Fidal e Coni, il rifacimento della pista e delle pedane di atletica e la realizzazione di impianti di recupero acqua, fotovoltaici e solari termici. La Stazione unica appaltante sarà l’unica autorità competente per l'espletamento delle funzioni per conto del Comune per l’affidamento della gestione tramite gara.

Va sottolineato che, nonostante la procedura di gara sia ancora in corso, il complesso sportivo continuerà ad essere utilizzato dalla società sportiva Terracina 1925. Fino all'assegnazione definitiva della concessione, il regime autorizzatorio vigente potrà essere prorogato fino al 30 settembre 2025, garantendo così la continuità delle attività sportive.