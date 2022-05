Stabilimento al Lido di Latina, la Polizia cerca un nuovo gestore: pubblicato il bando

A meno di un mese dall’apertura ufficiale della stagione estiva, la Questura di Latina cerca nuovi gestori per lo stabilimento balneare della Polizia di Stato riservato ai dipendenti dell’ente. Proprio in questi giorni è stato infatti pubblicato un bando per l’affidamento in concessione dei servizi relativi allo stabilimento, in particolare servizi di noleggio di attrezzature da spiaggia, salvamento a mare, pulizie, ristorazione e bar presso il centro balneare della polizia a Foce Verde, sul lungomare di Latina.

L’affidamento, come si specifica nel bando, avrà durata di tre anni. L’importo fissato come base di gara, con l’esclusione dell’iva, è pari a 135mila euro. Questo importo posto come prezzo base della gara, aumentato della cifra risultata dalla percentuale di rialzo dell’offerta, costituirà in sostanza il canone da corrispondere al Fondo di assistenza per l’espletamento del servizio che durerà appunto complessivamente 36 mesi.

La questura precisa che l’offerta da parte degli interessati dovrà pervenire all’amministrazione attraverso il sistema Consip entro e non oltre il termine perentorio previsto dal sistema, pena la sua irricevibilità o comunque la sua irregolarità.