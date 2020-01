Tecnici e operai di Acqualatina sono al lavoro da questa mattina in via Carturan. La prosecuzione del Corso era stata chiusa lunedì sera tra viale XIII dicembre e via Legnano dai vigili urbani dopo l'apertura di una buca in apparenza molto profonda. Oggi i tecnici hanno accertato il cedimento di un tratto della fognatura. I lavori di riparazione sono in corso. © RIPRODUZIONE RISERVATA