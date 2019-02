Sprazzi di Primavera a Sperlonga ed è subito boom di turisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primi sprazzi di Primavera ed è subito boom di turisti a Sperlonga. La Perla del Tirreno ieri è stata letteralmente presa d'assalto anche se non tutti in città erano pronti per la prima, inaspettata, ondata di visitatori.Affari grossi per i ristoratori che si sono visti piombare famiglie, coppiette e combriccole di amici senza prenotazione; hanno invece perso una preziosa occasione negozietti e bar, molti dei quali erano ancora chiusi come ogni domenica d'inverno.La possibilità di poter sostare senza ticket ha piacevolmente sorpreso i forestieri, rimasti increduli a fissare i cartelli sui parcometri: “Il pagamento del servizio è sospeso fino al prossimo 28 febbraio”.Nel penultimo weekend di “free parking” le aree di sosta comunali erano praticamente off limits: tutto esaurito ai multipiani, al grande parcheggio con belvedere di via Itri e anche nella parte bassa del paesello.Complice il cielo limpido e la super luna più grande del 2019 , visibile sin dalle prime ore del pomeriggio, selfie e scatti della bella località litoranea hanno invaso i social per tutto il weekend.Fiumi di persone hanno raggiunte le spiagge di levante e ponente e, al tramonto, i punti più panoramici erano affollati stile Oia a Santorini.Che sia di buon auspicio per una stagione prospera e duratura come non se ne vedono da anni?La pacchia, però, con buona pace del turismo mordi e fuggi sta per finire: da sabato 2 marzo torneranno infatti in funzione i parcometri nei festivi e prefestivi. Fare una passeggiata di un paio d'ore in spiaggia costerà 5 euro mentre centro storico e lungomare saranno accessibili, per i forestieri, alla modica cifra di 2 euro l'ora.Per gli amanti delle occasioni low cost, però, nei giorni infrasettimanali la sosta resterà gratuita fino alla fine di maggio.