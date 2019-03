Spray alla cocaina e altri farmaci, truffa da capogiro alla Asl di Latina

Servizio completo sull'edizione cartacea o sul

Un picco di prescrizioni che ha insospettito chi controlla la spesa farmaceutica, la segnalazione ai carabinieri del Nas e la scoperta di un raggiro da centinaia di migliaia di euro alla Asl. Fatto con ricette firmate e lasciate in bianco a disposizione di farmacisti compiacenti, grazie alle quali venivano erogati in particolare degli spray normalmente utilizzati per la depressione ma che ricordano l’effetto della cocaina.Un giro che coinvolge, per il poco che si riesce a sapere dell’inchiesta, insospettabili professionisti. Il riserbo, però, è assoluto. Non ci sarebbe solo lo spray succedaneo della sostanza stupefacente, ma anche altri farmaci che grazie a questo sistema di collusione venivano posti a carico del sistema sanitario senza alcuna ragione e in cambio - si presume - di utilità per chi si prestava a fornirli tra il capoluogo e centri limitrofi.Intanto la spesa sanitaria pro-capite in provincia di Latina resta tra le più elevate ed è ben al di sopra della media nazionale. Rappresenta, infatti, il 20% contro il 12% indicato dal patto della salute.