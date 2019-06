Sport, cultura e divertimento: inizia un altro fine settimana con XBeach a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto pronto sul lungomare di Latina per ospitare XBeach, altri tre giorni all’insegna dello sport, della cultura e del divertimento, organizzati dall’Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo e dall’associazione Minerva di Latina.Si inizia oggi, venerdì 28, con il ritorno del Messaggero dello Sport, la rassegna che premia i migliori tecnici, giocatori e dirigenti della provincia di Latina che si sono messi in mostra nella stagione agonistica 2018/19. Oggi e domani si vivranno due giornate, presso la terrazza dell’Hotel Mediterraneo di Latina, dedicate ai campioni dello sport che saranno giudicati da una giuria di giornalisti, appassionati, tecnici e dirigenti sportivi. Alle 18 odierne si terrà l’incontro “L’allenatore oggi, il suo ruolo nei campionati professionisti e dilettantistici”.Domani, invece, sempre alle 18 si terrà l’incontro “Scrivere di sport”, come le storie degli sportivi ispirano le penne di giornalisti e scrittori.Il Torneo XBEACH Volley, invece, domani e dopodomani, farà tappa a Terracina presso lo stabilimento Rive di Traiano dove, contemporaneamente ci sarà anche la tappa regionale di B1 di beach volley nazionaleAltro appuntamento da non perdere, domenica, con il V Gran Galà 2019 - Saggio di Nuoto Sincronizzato a cura della Asd Syncro Latina che si terrà, a partire dalle 19, presso la piscina comunale. Madrina dell’evento Sara Sgarzi, finalista olimpica Rio 2016. L’ingresso è libero.Per quanto riguarda la collaborazione già avviata con le palestre di Latina domani e domenica ci sarà anche il Palafitness Summer Village, presso lo stablimento Mediterraneo, dove si svolgeranno lezioni di Body Balance, Group Cycling, Body Pump, Masterclass funzionale.Sempre domenica spazio anche al Brain Body Game, presso lo stabilimento Space Time: alle 9.30 giochi di squadra con bambini normodotati e non, in colaborazione con MDF e alle 11.30 giochi di sqaudra per adulti.Oggi pomeriggio, poi, dalle 17.30 alle 19.30 Open Beach Rugby, presso lo stabilimento Mediterraneo, per avvicinare i più piccoli al rugby; sabato dalle 9.30 alle 10.30, insieme a Manuel Rimonti, corpo libero e funzionale presso lo stablimento Mediterraneo; domani e domenica torna anche l’acquagym con Luana Santucci con lezioni che prenderanno il via alle 12.00 e alle 17.30. Domenica, per l’intera giornata, introduzione all’attività subacquea presso lo stabilimento Tirreno.