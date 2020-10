Judo, Borriero vice campione d'Italia nella categoria juniores

Spende la stella del promettente judoka Davide Borriero, che si è laureato vice campione italiano juniores. Sul tatami del PalaPellicone di Ostia, il giovane portacolori del Menchella Club di Castelforte, già da tempo ai vertici della ranking list, ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria +100 kg alle spalle del torinese e azzurrino Lorenzo Turini (Kumiai), doppio titolo tricolore cadetti 2017 e 2018. Una gran bella soddisfazione per l’atleta pontino allenato dallo storico maestro Impero Menchella, eche si era messo in evidenza nel novembre 2019 vincendo l’oro nella Coppa Italia A2 maschile a Policoro (Matera). “E’ un grande orgoglio per la nostra scuola, che da tantissimi anni sforna ragazzi di valore”, commenta Menchella.

