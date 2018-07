di Sandro Gionti

Sport, musica, teatro e gastronomia da oggi a domenica 15 luglio e un appendice il 21 luglio nella caratteristica frazione collinare formiana di Trivio in occasione del 23° Giro delle Contrade, del 21° Trofeo dell’Amicizia e del 10° Memorial Ottaviani, organizzati dal Centro socio-culturale Trivio presieduto da Luigi Saraniero. Si parte questa sera alle 20.30, in piazzetta Fabiani, con lo spettacolo degli alunni della scuola Collodi di Trivio. Alle 21 gli attori di “Un’Altra Compagnia” metteranno in scena “Un’altra commedia – Il ritorno” per la regia di Umberto Maria Sasso. E alle 22:30 degustazione e brindisi in piazza. Si prosegue domani in piazza Sant’Andrea, alle 20.30 con “La Sagra della salsiccia paesana” e lo spettacolo musicale con l’orchestra “Entony Tiberi” e l’esibizione di “Sueño Latino” del maestro Marco Nocella. Il momento clou domenica in piazza Sant’Andrea, alle 18.30, con il 23° Giro delle Contrade organizzato dalla Poligolfo Formia, una delle manifestazioni podistiche più longeve del Basso Lazio, a carattere regionale, che da anni richiama sportivi da tutta Italia. Conclusione all’insegna del gusto e della gastronomia sabato 21 luglio, alle 20.30 nel centro storico di Trivio con il Percorso Gastronomico, una degustazione di prodotti tipici accompagnati da vini rinomati, la musica delle street band “Ivan Orchestra”, gli organetti “La Giostra” del Teatro Bertolt Brecht di Formia, il gruppo “Danza Popolare Terramia” e tanti artisti di strada e il mercatino dell’artigianato dell’associazione “Arte nelle mani”.

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA