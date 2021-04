Identità digitale, boom di richieste in provincia di Latina attraverso Poste italiane

Oltre 137mila Identità Digitali Poste ID rilasciate in provincia di Latina. È il traguardo raggiunto da Poste Italiane, con il 25% dei cittadini che ha effettuato la richiesta tramite il canale messo a disposizione dall’azienda. Un dato che assume un peso specifico ancora maggiore in considerazione del fatto che oltre 4 italiani su 5 hanno scelto Poste Italiane per richiedere il rilascio dell’Identità Digitale che consente di accedere in modo sicuro e veloce a tutti i servizi abilitati allo Spid, il Sistema Pubblico d’Identità Digitale che permette ai cittadini e alle imprese di utilizzare un’unica password per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e imprese aderenti.

«Poste Italiane è il più prezioso motore di innovazione e digitalizzazione del Paese, che collega fisicamente e digitalmente clienti, cittadini, imprese e pubblica amministrazione» - ha dichiarato l’amministratore delegato, Matteo Del Fante durante la recente presentazione del nuovo piano strategico “Sustain and Innovate” 2024. «Un esempio è l’identità digitale Spid distribuita per oltre l’80% da Poste che ne gestisce gli accessi. Si tratta di 15 milioni di italiani».

Per richiedere l’Identità Digitale di Poste Italiane è sufficiente accedere a posteid.poste.it e scegliere uno dei metodi di riconoscimento disponibili.

