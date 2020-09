Spiaggia invasa da bottiglie di plastica, torna a Latina "Puliamo il mondo"

“Puliamo il mondo”

2,3 e 4 ottobre

Sebastiano Cudicio,

Torna a Latina. Il Comune, con delibera di giunta, ha formalmente aderito all’iniziativa promossa da Legambiente, con la collaborazione di Anci e con i patrocini del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di Upi. La manifestazione, pensata con il coinvolgimento delle scolaresche, avrebbe dovuto tenersi nel mese di settembre, ma a causa dell’avvio ritardato della riapertura delle scuole, è stata posticipata su suggerimento dell’azienda speciale Abc Latina alprossimi.Una bella notizia, considerando che questa mattina a seguito di una mareggiata la spiaggia di Latina, nel tratto compreso tra Capoportiere e Rio Martino, è risultata invasa da bottiglie di plastica come documentato dalla foto scattata dacittadino pontino amante del mare e della natura costiera.La delibera di giunta per l’adesione alla campagna nazionale “Puliamo il mondo” indica come referente operativo per il Comune di Latina l’assessore all’Ambiente Dario Bellini.