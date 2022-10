Spiagge pontine strapiene: bagno nel mare di ottobre

«Sembra agosto» commenta una signora scendendo in spiaggia assieme ad un'amica e scegliendo accuratamente il punto in cui stendere il telo. «Non ho mai visto un mare così bello a fine ottobre» chiosa un signore passeggiando con la moglie sull'arenile. È autunno già da un pezzo ma, secondo il meteo, è estate piena, un'occasione da cogliere in questo lungo ponte di Ognissanti. Ieri mattina il lungomare di Sabaudia era zeppo di auto, lo stesso al Circeo e poi giù fino a Sperlonga e Gaeta.

Le seconde case hanno riaperto i battenti dopo averli chiusi appena un mese fa. Persino nelle ville sul lungomare di Sabaudia ha fatto capolino qualche vip. Il mare ieri mattina era calmo, l'acqua eccezionalmente pulita. Centinaia di persone si sono date appuntamento sul bagnasciuga, in costume. La quasi totalità ha osato anche fare il bagno. Una gioia per grandi e piccini. C'erano gli anziani con tanto di sdraietta, quotidiano e ombrellone. Ma c'erano anche le famiglie con bambini al seguito. In molti hanno scelto anche di portarsi il pranzo in spiaggia e sono arrivati muniti di borse frigo piene di cibo. E chi non è sceso sull'arenile con l'asciugamano e la crema solare perché intenzionato a rispolverare la tintarella ha comunque optato per una passeggiata sul bagnasciuga, magari con il cane. Infine, tutti quelli che si sono trovati a percorrere il lungomare in auto non hanno potuto fare a meno di buttare un occhio alla spiaggia e al mare tirando giù il finestrino per fare una foto a quella meraviglia. A Sabaudia si segnala ancora il problema del tratto di lungomare chiuso da Sacramento alla Bufalara che restringe la porzione di strada a disposizione dei bagnanti. C'è comunque da scommettere che, dato che, secondo le previsioni meteo, il caldo anomalo e questa appendice di estate potrebbero durare almeno fino a fine novembre, anche nei prossimi week end le spiagge del litorale pontino verranno prese d'assalto come accaduto in questi giorni.