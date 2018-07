"Spiagge Plastic Free" approda a Latina grazie al WWF: appuntamento sabato a Foce Verde

Farà tappa anche a Latina il tour del Wwf Italia "Spiagge Plastic Free" con l'iniziativa "I Love My Sea: puliamo assieme la nostra spiaggia". Sarà l'unica tappa in provincia di Latina e nel basso Lazio.



«L'evento nasce dall'iniziativa di Jessica Brighenti, Climate Leader e socia dell'Associazione Onlus Sempre Verde Pro Natura Latina, e Antonella Andriollo, Runtastic Ambassador e presidente dell'associazione "Latina Oasi Verde" - spiegano gli organizzatori - due donne impegnate in progetti per la diffusione di una cultura ambientale e civica integrata ad esempio con le passioni che animano tutti noi, come lo sport e la vita all'aria aperta».



L'appuntamento è per sabato 28 luglio, alle 18, in piazza dei Navigatori aFoce Verde, sul lido di Latina. Per partecipare basterà arrivare con guanti robusti, buste grandi (per raccolta multimateriale e per indifferenziata) e di buona volontà per ripulire le aree verdi e la duna nei pressi della piazza.



I Love My Sea sarà anche l'occasione per condividere piccoli consigli e buone pratiche per ridurre la plastica usa e getta nella nostra vita quotidiana, che permettono di risparmiare e di ridurre l'inquinamento dei mari, ed inoltre rappresenterà il lancio della campagna locale "Plastic Free Latina" per la riduzione del consumo di plastica usa e getta nel territorio.

Per informazioni sull'iniziativa su possono consultare il sito (https://www.wwf.it/spiagge_plastic_free.cfm) o la pagina Fb (https://www.facebook.com/events/481550752306503/)

Marted├Č 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:38



