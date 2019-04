La presenza di delfini a Ponza non è una novità, ma vederli "danzare" a poche centinaia di metri dall'imboccatura del porto è stato uno spettacolo per gli stessi residenti. Questa mattina un piccolo branco ha nuotato a lungo proprio vicino all'ingresso del porto, complice probabilmente la bella giornata e il mare in buone condizioni.



Alcuni operatori del noleggio di imbarcazioni si sono avvicinati e hanno fotografato i delfini durante le loro "evoluzioni". © RIPRODUZIONE RISERVATA