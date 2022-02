Sperona due auto (una finisce nel canale) e fugge, caccia al pirata tra Aprilia e Velletri

Provoca un incidente e scappa, è successo sulla strada provinciale Cisterna-Campoleone al confine tra i comuni di Aprilia, Lanuvio e Velletri. Ad avere la peggio i due automobilisti presi in pieno dall'auto pirata e finiti all'ospedale. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovano la Volkswagen Polo in un fossato con all'interno un anziano residente a Velletri, mentre la Fiat Panda era al centro della carreggiata con a bordo una ragazza.

I due feriti hanno raccontao di essere stati urtati mentre viaggiavano in senso opposto, da una vettura proveniente da via Torre Astura all'altezza dell'incrocio. Il pirata della strada non avrebbe rispettato lo stop e nell'attraversare la strada provinciale ha urtato sia la Polo sia la Panda. Sul posto sono intervenuti i militari della caserma di Velletri che ora sono sulle tracce dell'automobilista in fuga. I due feriti sono stati trasportati per accertamenti presso il pronto soccorso dell'ospedale di Aprilia. Parlizzato il traffico per permettere la rimozione delle due vetture incidentate.