Sperlonga, cane di grossa taglia ne azzanna uno più piccolo: panico tra i turisti e lite furibonda tra i padroni

SPERLONGA - Panico ieri in via Cristoforo Colombo a Sperlonga dove, poco, prima della mezzanotte, un pastore tedesco ha azzannato e quasi ucciso un barboncino. Caos e psicosi generale tra i presenti fino all'arrivo dei carabinieri della locale stazione che hanno ripristinato la tranquillità.



A ingenerare paura, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, il fatto che il cane di grossa taglia non mollasse la presa e che, almeno in un primo momento, non era chiaro cosa avesse afferrato.

Poco dopo è risultato evidente che si trattava di un barboncino, e non addirittura di un bambino come avevano erroneamente capito da lontano alcuni, ma diversi turisti spaventati si sono comunque allontanati dalla zona per precauzione.



Dopo che con l'aiuto di ben tre persone è stato possibile liberare il cane di piccola taglia, ormai in fin di vita, la zuffa si è trasferita dagli animali ai proprietari tra urla, insulti e minacce. Tra le accuse principali volate, il fatto che il pastore tedesco se ne andasse in giro senza guinzaglio.

