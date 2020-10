Sperlonga, al lido "Altamarea" domenica arriva lo spettacolo del footvolley con Aldair e altri big

Domenica 4 ottobre alle 15 sulla spiaggia del lido “Altamarea” di Sperlonga di Delfo Barboni (papà della beacher azzurra Arianna) riflettori puntati sullo spettacolo del footvolley, la disciplina, con regole simili al beach volley, nata a Copacabana: si gioca 2 contro 2 con la rete alta 2 metri e 15 su un campo 8x8. L’evento promosso dal comune pontino in collaborazione con l’associazione “PlayFoot” vedrà protagonisti nomi importanti provenienti dal mondo del calcio che si sfideranno a suon di acrobazie. In campo “Pluto” Aldair, l’ex campione mondiale di Usa ’94 e colonna della Roma scudettata, all'ex esterno giallorosso Max Tonetto, al centrocampista Angelo Paradiso, un passato in A e in B con le maglie di Napoli e Lecce, al campione italiano ed europeo della specialità Marco Santoprete, fino ad Alain Faccini (Siena, Sliema Wanderers e Miami Fusion). Madrina è l’attrice-scrittrice Claudia Conte.

Vedi anche > Tromba d'aria a tra Terracina e Borgo Hermada, abbattuto il Tempio della comunità indiana

© RIPRODUZIONE RISERVATA