Maenza ha scelto il nuovo sindaco: si tratta di Loreto Polidoro, avvocato, candidato sindaco della lista Agenda per Maenza, battendo Claudio Sperduti che dopo dieci anni da sindaco, cercava la conferma per il terzo mandato consecutivo con la loista Progetto per Maenza.

E' stato lo stesso Sperduti ad annunciare la sconfitta sui social augurando buon lavoro al nuovo sindaco.