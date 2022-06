Mercoledì 1 Giugno 2022, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 09:34

Una giornata all'insegna del calcio e dell'inclusione che ha visto protagonisti centinaia di atleti provenienti da tutta Italia. Domenica scorsa, presso il campo sportivo Ivano Ceccarelli di Latina, è andata in scena la kermesse Special Football 2022 di Special Olympics Italia, che ha coinvolto un gran numero di squadre sul manto in erba sintetica di calcio a 5.

La rassegna è partita alle ore 14 con il raduno delle formazioni in gara e la riunione tecnica, dopodiché è stato dato il via agli incontri suddivisi in livelli. A vincere il primo è stata la Albano Primavera Gladiatori, mentre nel secondo livello si è contraddistinta la Albano Primavera Corsari. La Tevere Rossa, infine, si è fatta valere nel terzo. Il torneo Special Football si è svolto per la prima volta con una divisione in fasce: Nord-Est, Nord-Ovest e Centro e Sardegna.

Il gruppo del centro contava sette team di Lazio e Toscana: Tevere Remo, Albano Primavera, Filo Onlus, Dinamica Rocca Priora, Fd18 Special Rieti, Isolotto Firenze e Super Boys. Orgoglio ed entusiasmo nelle parole del presidente del Comitato provinciale Opes Latina, Daniele Valerio: «Vorrei ringraziare tutte le formazioni partecipanti, Special Olympics Lazio e il sindaco di Latina Damiano Coletta. Un plauso va poi al presidente della Samagor Andrea Chiappini per averci messo a disposizione la struttura, alla Broker Sport per gli arbitri e all'amico Alfonso Masullo, per il contributo alla riuscita dell'evento che ha portato nella nostra città le finali interregionali». La manifestazione sportiva è stata realizzata con il contributo di Vodafone Italia, sostenuta dalla Regione Lazio Progetto Insieme Uniti Si Può, e patrocinato dal comune di Latina, in collaborazione con Opes, Fondazione Varaldo di Pietro, Broker Sport, Samagor e Team Lazio Special Olympics.