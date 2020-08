Spaventoso incidente in via Roma, un ferito a Cisterna

Incidente autonomo in via Roma. Un trentenne residente nella zona Shiangai di Cisterna avrebbe perso il controllo della propria auto, una Citroen C3, finendo fuoristrada dopo essersi ribaltato più volte. L'uomo, sembrerebbe di origini tunisine, è rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Aprilia per estrarlo dalle lamiere, una volta tirato fuori è stato subito soccorso dai sanitari dell'automedica e poi trasportato in ospedale tramite un'ambulanza del 118. Sul posto i militari della stazione carabinieri di Cisterna e gli agenti di Polizia di Stato. La strada è stata chiusa al traffico per permettere di effettuare i rilievi utili alla ricostruzione dell'esatta dinamica e successivamente permettere ai mezzi di soccorso della Cancello Group di rimuovere il mezzo incidentato e bonificare l'area da detriti e liquidi persi nell'impatto dall'autovettura.

